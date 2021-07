Genoa, ufficiale Sabelli, rinnova Behrami

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Stefano Sabelli, 28enne difensore svincolato dal Brescia negli ultimi sei mesi all'Empoli, è ufficialmente un giocatore del Genoa. Da domenica si allenava in ritiro agli ordini del tecnico Ballardini ma solo oggi è arrivata l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi.

Sabelli ha firmato un contratto di quattro anni con i rossoblù che nel frattempo hanno rinnovato di una stagione il contratto di Valon Behrami e confermato il prestito del belga Vanheusden arrivato dall'Inter.

Genoa che prosegue il ritiro a Neustift con l'attesa seconda amichevole prevista per domani, ore 17 allo Sportplatz della cittadina austriaca. Avversario sarà il Wacker Innsbruck formazione che milita nella serie B austriaca.

Previsto per sabato prossimo invece il terzo test per Criscito e compagni che affronteranno ad Orleans il Paris Saint Germain alle ore 19. (ANSA).