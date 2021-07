Atletica: Van Der Valt e Lemaitre star a Celle Ligure

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Zeney Van der Walt e Christophe Lemaitre saranno due tra i protagonisti dell'atteso Meeting Arcobaleno di Atletica Leggera che andrà in pista a Celle Ligure il 22 luglio prossimo, dopo lo stop per la pandemia dello scorso anno e presentato quest'oggi nella sala trasparenza della Regione Liguria. "Per noi è una grande sfida - ha spiegato l'organizzatore Giorgio Ferrando-, raccolta e portata avanti grazie all'aiuto di tutti a partire dal comune di Celle Ligure- ha spiegato Giorgio Ferrando, l'organizzatore-. Possiamo dire che sarà una delle migliori edizioni degli ultimi dieci anni e questo grazie ai tantissimi contatti internazionali svillupati negli anni". 600 gli atleti al via in una manifestazione che ritrova tra le protagoniste la sudafricana Zeney Van Der Walt, già campionessa mondiale dei 400 ostacoli Under 18 e Under 20 e vincitrice delle edizioni 2018 e 2019. Ma non sarà l'unico nome di rilievo. "Al via - ha proseguito Ferrando-anche lo sprinter francese Christophe Lemaitre, capace di correre in passato 200 in 19''80. 14 le gare internazionali , di queste 8 considerate gold, altre silver. Per un livello tecnico molto elevato in particolare nelle due gare dei 400 hs femminili e anche in quelle maschili con tre atleti in grado di correre sotto i 50" .

Vorrei segnalare poi gli 800 metri e naturalmente come detto i 200 uomini con una star d'eccezione come Lemaitre". Per la Liguria un appuntamento importante come ha sottolineato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro. "L'atletica sarà di nuovo protagonista ed è un piacere per me poter vedere dopo un periodo buio per la pandemia una rinascita nello sport nella nostra regione. Sport che si conferma come veicolo di inclusione e di promozione del territorio". (ANSA).