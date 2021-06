Genova: Corso Italia nei percorsi Bandiera azzurra di Fidal

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Genova entra nel network delle Città della corsa e del cammino-Bandiera Azzurra grazie ai 5 km (andata - ritorno) di Corso Italia, da piazza Rossetti a Boccadasse, percorso riconosciuto dalla Fidal. L'adesione è stata sancita questa mattina dal sindaco Marco Bucci, accompagnato dal vicesindaco e assessore alle Politiche per la salute dei cittadini Massimo Nicolò e dai consiglieri delegati allo Sport Stefano Anzalone e ai Rapporti con gli enti sport Vittorio Ottonello. A suggellare l'ingresso di Genova con Corso Italia nel network nazionale delle Città della corsa il campione olimpico di Mosca 1980 e due volte campione mondiale di marcia, Maurizio Damilano, tra gli ideatori di Bandiera Azzurra, e Carlo Rosiello, presidente della Fidal Liguria.

"Bandiera Azzurra - Città della corsa e del cammino" è il progetto ideato e avviato da Fidal e Anci con l'obiettivo di incentivare l'attività fisica e migliorare la salute dei cittadini, riducendo la sedentarietà. Sono circa 60 le città italiane che hanno aderito.

"L'amministrazione punta su percorsi urbani che valorizzano il territorio combinandoli a stili di vita sani - dichiara Bucci - Noi abbiamo la fortuna di avere un territorio che ci permette di soddisfare le vocazioni sportive di tutti: si può scegliere la passeggiata sul mare o raggiungere vette oltre i mille metri restando nel Comune. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato progetti per il trekking sui forti, valorizzato il trekking urbano con percorsi anche nel centro storico e creato il Wonderful Walking Genova".

«Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia riparte da Genova il percorso della Bandiera Azzurra - dichiara Maurizio Damilano - farlo da qui ha un forte valore simbolico, Genova per tutti noi è simbolo di forza e di rinascita", dichiara Maurizio Damilano riferendosi all'esperienza di Ponte Morandi. Con il percorso certificato Fidal su Corso Italia, che vedrà dopo l'estate l'organizzazione della tappa del tour Bandiera Azzurra con la realizzazione di un evento di corsa e camminata aperta a tutti, l'Amministrazione Comunale di Genova ha voluto regalare una piccola palestra a cielo aperto". (ANSA).