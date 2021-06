Ex Ilva: sindacati Genova, dopo C.Stato via la cig

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - "È arrivata una notizia importantissima per la siderurgia italiana: il Consiglio di Stato si è pronunciato e ha annulato la sentenza del Tra di Lecce consentendo l'attività nello stabilimento di Taranto. Quel sito, come in tutta Europa, si può mettere a norma. Se quell'impianto, come aveva detto l'Ad, può produrre 5 milioni di tonnellate 2 o 3 di queste possono venire a Genova e Novi Ligure, e non c'è bisogno di Cassa Integrazione. Non ci possono prendere in giro, il mercato tira e noi vogliamo lavorare". Lo hanno detto i rappresentanti sindacali a Genova dove sono in corso proteste da due giorni contro la proclamazione della cassa integrazione ordinaria. "Se il Consiglio di Stato ha dato il via libera, chi rappresenta il governo dentro l'azienda, e il governo che è in Acciaierie d'Italia con il 38% del pacchetto azionario e il 50% dei diritti societari, deve impedire come primo atto la cassa integrazione", aggiungono. (ANSA).