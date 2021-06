Covid: sempre meno ospedalizzati, 1 morto, 10 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Sono 10 i nuovi casi di positività al covid in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2950 tamponi molecolari e 2253 antigenici rapidi. il Tasso di positività è dello 0,19%, il più basso da settembre scorso. I nuovi casi sono stati accertati 4 nell'area di Genova, 3 nel Savonese, 1 nell'Imperiese, nel Tigullio, e nello Spezzino. I positivi sono 1649, 9 meno di ieri, da inizio pandemia sono 103.169. Ormai sono scesi sotto mille in provincia di Genova, 989, e nell'imperiese sono solo 91, a dimostrazione che la morsa del virus è inflessione, mentre restano sopra 200 le province di Savona e Spezia. Ancora in calo il numero degli ospedalizzati: sono 35, con 8 in terapia intensiva. Rispetto a ieri i malati ricoverati sono 7 in meno. C'è un morto, un uomo di 73 anni a Spezia. Da quando il virus ha cominciato a circolare i morti sono stati 4348.

In isolamento domiciliare ci sono 190 persone, 11 meno di ieri e in sorveglianza attiva 563, erano 580.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 14.753 dosi di vaccino.

Hanno completato il ciclo vaccinale in 426.461. I vaccini consegnati sono 1.323.200, quelli somministrati 1.232.564. il 93% (ANSA).