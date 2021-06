Genova, torna la Design Week dal 17 al 21 giugno

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Dopo il successo dell'edizione zero, nel 2019, con 10 mila visitatori e lo stop forzato del 2020 causa Covid torna, dal 17 al 21 giugno, la Genova Design Week, la manifestazione dedicata al mondo del design che per la prima volta si estende oltre i vicoli del distretto del design.

Un'edizione ancora più ricca con 115 eventi di cui 25 talk, 15 concerti, 56 allestimenti e 19 visite guidate ma anche 54 spazi e 79 espositori. Oltre a 300 piante e 24 alberi per mettere in pratica il tema della GDW 2021: il verde diffuso - "La Città che foglia e fiora". La presentazione del ricco programma oggi nella sede della Camera di Commercio di Genova alla presenza del presidente di Ascom Paolo Odone, della presidente del Distretto del Design Elisabetta Rossetti, l'assessore al Commercio e al centro storico Paola Bordilli, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia e l'ad di Villa Montallegro Edoardo Berti Riboli. "Il tema verde vuole dare visibilità a tutta la creatività green che cambia il mondo - dice Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe - l'economia circolare e sostenibile, la green mobility, l'industria 4.0 e tutto quello che crea sviluppo economico basato sul miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale". Negli stessi giorni della Design Week in città ci sarà anche la preview del grand finale della Ocean Race con l'arrivo delle barche a vela di ultima generazione impegnate in alcune regate europee. "Un evento di richiamo internazionale che Genova ospiterà - dice l'assessore Paola Bordilli - la nostra amministrazione crede fortemente nella collaborazione con i soggetti privati, imprese, mondo delle professioni per una sinergia efficace. All'evento anche Euroflora con una presenza nell'atrio di Palazzo Gio' Battista Saluzzo in via Chiabrera, parte del sistema dei Rolli, e l'incontro "Micropaesaggi, intervalli verdi in un contesto urbano. (ANSA).