Tennis: campo artigianale in erba per allenamenti Musetti

LA SPEZIA, 11 GIU - Un campo in erba 'artigianale' per permettere a Lorenzo Musetti, astro nascente del tennis mondiale impegnato in queste settimane nell'esame di maturità, di preparare al meglio il torneo di Wimbledon. È quanto realizzato allo Junior Tennis San Benedetto, il circolo tennis di Riccò del Golfo (La Spezia) dove il 19enne originario di Carrara si allena assieme al coach Simone Tartarini. La posticipazione dell'esame di maturità decisa dalla scuola ha infatti complicato i piani del tennista, reduce dal Roland Garros ma che ha dovuto annullare la partecipazione al torneo sull'erba di Maiorca, pensata proprio per prepararsi al meglio per il terzo Slam della stagione. Da qui la decisione del circolo tennistico di prendere in prestito un'area del vicino campo di calcio per realizzarvi un campo da tennis: in due giorni gli addetti del circolo hanno provveduto a tagliare l'erba, montare la rete e tracciare le righe, realizzando un campo regolamentare dove il 19enne di Carrara già da domani potrà allenarsi regolarmente per preparare al meglio il torneo sulla storica erba londinese.