Ilaria Cavo, intreccio cultura-turismo è una sfida decisiva

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'intreccio tra cultura e turismo è evidente da come è impostato il Pnrr, che ha proprio il capitolo 'Turismo e Cultura'. E' un intreccio importante e una sfida importante". Così Ilaria cavo, coordinatrice della Commissione Cultura alla Conferenza delle Regioni, nel corso del Forum ANSA 'Riparte il turismo, riparte l'Italia', sottolineando l'importanza della valorizzazione del territorio per fare in modo che si garantisca la ripartenza. Cavo ha sottolineato che "tra gli obiettivi del Pnrr c'è il migliorare l'accesso alla cultura attraverso il digitale e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive" e "rigenerare i borghi attraverso la partecipazione alla promozione della cultura". Cavo, che è assessore alla Regione Liguria, ha ricordato, "per sottolineare che la nostra forza è la cultura", la mostra sul barocco che andrà in scena a Washington dal prossimo settembre dal titolo 'Barocco superbo', che poi tornerà alle Scuderie del Quirinale e a Genova. (ANSA).