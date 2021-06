Da' fuoco ad auto e posta video su Facebook, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Ha dato fuoco a una macchina, usata come ricovero, e ha ripreso tutto facendo una diretta su Facebook. Ad accorgersi del gesto è stato un passante che ha chiamato subito la polizia dicendo che un uomo stava filmando la scena.

Gli agenti del commissariato di Chiavari hanno iniziato le ricerche e hanno trovato l'uomo in un locale mentre postava un video su Facebook. Hanno così preso lo smartphone scoprendo che c'erano due video: nel primo l'uomo inquadrava il bagagliaio della macchina con il fuoco appena appiccato e invitava tutti ad entrare sul social per seguire la diretta mentre nel secondo l'uomo inquadrava la vettura ormai avvolta dalle fiamme per poi urlare: "l'ho bruciato". L'autore, un rumeno di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio. (ANSA).