Sestri Levante, a Aubrey Plaza l'Icon Award 2021

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Aria di Hollywood a Sestri Levante grazie al Riviera International Film Festival che quest'anno ha portato nel Tigullio l'attrice statunitense Aubrey Plaza. Plaza, comica, cabarettista e produttrice statunitense, ha ricevuto l'Icon Award 2021, il premio che ogni anno il Riviera International Film Festival attribuisce ad un personaggio del mondo del cinema a coronamento dei suoi successi in campo artistico. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella mattinata del 28 maggio, nell'ambito della conferenza stampa in piazza con i giurati. "Sono molto onorata di presentare il mio film Black Bear (di cui è attrice e produttrice, ndr) qui in Italia - ha detto Aubrey Plaza - avevo già lavorato qui è mi trovo benissimo. Sono contenta di ritirare questo premio". "La ripartenza non può che iniziare dalla cultura, perché è attraverso la cultura che si può dare ispirazione alle persone e tenere alto lo spirito collettivo" commenta Stefano Gallini Durante, presidente e fondatore del Riviera International Film Festival. Prosegue, intanto, la proiezione dei dieci film e degli altrettanti documentari in gara, al Cinema Ariston di Sestri Levante fino a venerdì 28 e su MyMovies.it fino alla giornata conclusiva di domenica 30 maggio, quando, alle 18, al Riff Lounge di piazza Matteotti, saranno proclamati e premiati i vincitori. (ANSA).