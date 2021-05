A Nervi parata di stelle e omaggi a Caruso e Battiato

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Sarà dedicata a Carla Fracci la nuova edizione del Nervi Music Ballet Festival che si svolgerà ai Parchi di Nervi dal 29 giugno al 2 agosto. La manifestazione, presentata nel cortile di Palazzo Tursi, promossa dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, è organizzata dal Carlo Felice in sinergia con tutti gli altri teatri cittadini dal Nazionale alla Tosse al Genovese. Un lavoro di squadra per un evento che si caratterizza per la sua eterogeneità. Il pubblico potrà scegliere fra balletto, musica classica, jazz, pop, prosa. L'inaugurazione (29 giugno) nasce dalla collaborazione fra il Carlo Felice e il Teatro Nazionale che produrranno 'Sogno di una notte di mezza estate' di Shakespeare con le musiche di Mendelssohn e la regia di Davide Livermore. Il cartellone (15 appuntamenti) celebrerà alcune ricorrenze importanti. Il 3 luglio la Tosse ricorderà il centenario della nascita di Lele Luzzati, mentre l'8 luglio per il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Stravinskij verrà proposto in prima assoluta 'Stravinskij's love' a cura di Daniele Cipriani Entertaiment.

L'11 luglio omaggio ad Astor Piazzolla con l'Orchestra del Teatro diretta da Fabio Furia, direttore e esecutore al bandoneon e la violinista Anna Tifu. Il 25 luglio un riferimento a Dante nel 700^ della morte da parte di Maurizio Lastrico. Il 1° agosto in collaborazione tra Carlo Felice e Museo dell'Emigrazione: "Caruso, contaminazioni migranti". Per la danza torna la Compagnia di Danza Popolare 'Igor Moiseev' (3 luglio), la presentazione di stelle affermate accanto ad astri nascenti (American Grand Prix) il 14 luglio e infine 'Pas de deux for Toes and Fingers" con l'etoile Svetlana Zakharova, il violinista Vadim Repin e la guest star Jacopo Tissi (20 luglio).

Infine Max Gazzè (11 luglio), Stefano Bollani (16 luglio), Levante (24 luglio), Alice (2 agosto con un tributo a Battiato).

