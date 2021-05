Ranieri: Lascio Samp, non c'erano presupposti per restare

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Claudio Ranieri lascia la Sampdoria. Lo ha annunciato ai canali ufficiali del club. "Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno, non ci sono i presupposti per restare". Una decisione che era nell'aria dopo i contatti col presidente Massimo Ferrero per trovare un'intesa non tanto dal punto di vista economico ma sulla durata del rinnovo:" Ringrazio tutti. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hanno lavorato alla grande seguendo le direttive. Sono stati professionali. In campionato abbiamo fatto ottime partite e alcune sbagliate".

La frase di Claudio Ranieri ("non ci sono i presupposti per restare") per spiegare le ragioni del suo addio alla Sampdoria è significativa e delinea lo scenario in cui è arrivato il mancato rinnovo, il contratto di sir Claudio scade a giugno. La sua volontà è sempre stata quella di restare, lo ha ribadito diverse volte ma il tecnico non avrebbe gradito la lunga attesa per il rinnovo che sembrava scontato dopo aver salvato la squadra l'anno scorso portandola poi al nono posto in questa stagione ("Voglio chiudere questa telenovela…", ha detto ai canali ufficiali del club). Sulla scelta ha pesato anche un altro aspetto: Ranieri aveva dato disponibilità a tagliarsi l'ingaggio (1,8 milioni) ma avrebbe voluto un contratto biennale. Poi ci sono il progetto tecnico e gli obiettivi. Ranieri aveva dato la sua totale disponibilità anche se consapevole che il club avrebbe venduto alcuni dei pezzi migliori (si parla di Audero, Damsgaard, Jankto e Colley), ma gli obiettivi sarebbero stati divergenti con il presidente che fissa traguardi ambiziosi e il tecnico che si impegnava per una stagione senza assilli.