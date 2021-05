Chiavari, nasce gruppo consiliare Forza Italia

(ANSA) - CHIAVARI, 19 MAG - Forza Italia approda in consiglio comunale a Chiavari. La consigliera Silvia Garibaldi, coordinatrice cittadina del partito, ha annunciato la fuoriuscita dalla lista civica "Noi di Chiavari" e la volontà di formare il gruppo degli azzurri. Per la formalizzazione si dovrà aspettare la prossima seduta di consiglio. Nel gruppo di minoranza "Noi di Chiavari" resta l'ex sindaco Roberto Levaggi.

"La decisione di costituire il gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Chiavari - ha dichiarato Silvia Garibaldi - è una scelta naturale, non soltanto in ragione del mio ruolo di coordinatrice cittadina del partito, ma anche per ribadire la mia adesione ai valori moderati, liberali, cristiani, europeisti che costituiscono il DNA di Forza Italia e che cercherò di rappresentare in Consiglio come ho sempre fatto e con ancor più determinazione".

"Forza Italia sta ritornando ad essere attrattiva in Liguria e in questa direzione va l'impegno mio, dei dirigenti, degli eletti e dei militanti del nostro movimento politico" ha dichiarato il coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri il consigliere regionale Claudio Muzzio e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Liguria, Alice Dotta. (ANSA).