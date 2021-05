Cantieri autostrade: su A10 pezzi galleria 'da ricostruire'

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Nuovi lavori in una galleria sull'autostrada A10 Genova-Savona potrebbero creare ulteriori disagi alla già martoriata viabilità ligure: Secondo quanto ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone in consiglio regionale oggi "l'autostrada A10 per quanto riguarda Aspi ha una criticità relativa al futuro cantiere nella galleria Ranco nella tratta Savona-Genova, i cui conci dovranno essere demoliti e ricostruiti ex novo uno per volta", ha spiegato rispondendo a un'interrogazione dell'opposizione.

Il tema è stato anche discusso nel pomeriggio durante un vertice in Regione con Aspi, e da quanto si apprende non sarebbe stato ancora definito un cronoprogramma dei lavori. (ANSA).