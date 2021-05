Autostrade: Aspi, verificati 188 viadotti su 508 in Liguria

- Aspi in Liguria ha in gestione 508 viadotti e fino a oggi ha eseguito "verifiche di sicurezza in base alle nuove norme del ministero del 2020 su 188 viadotti". Lo ha detto in commissione Trasporti il dirigente Fernando De Maria dopo duiverse sollecitazioni da parte della presidente Raffaella Paita e dei deputati presenti. La presidente, dopo una prima risposta di De Maria, ha sollecitato il dirigente a fornire risposte e dati più precisi alla Commissione "perchè i cittadini e gli utenti hanno diritto di conoscere nel dettaglio lo stato della sicurezza delle rete".

De Maria ha ribadito che i "viadotti sono sicuri e che il piano di verifiche prosegue". Sul viadotto di Valle Ragone sulla A12, dove nei giorni scorsi sono scattate limitazioni temporanee ai mezzi pesanti, "in pochi giorni abbiamo collegato gli implacati in modo che il carico orizzontale si distribuisca su tutte le pile e su tutti gli impalcati". "Le limitazioni alle 3,5 tonnellate per maggiore cautela erano state indicate da ministero. Non c'è però una regola scritta. Per questo servono regole per il periodo transitorio dalle vecchie alle nuove regole" ha ribadito De Maria.

Prima di ammettere che sono stati verificati solo 188 viadotti su 508 presenti in Liguria, De Maria aveva detto ai deputati che "tutte le strutture sono sicure. Assolutamente".

Aveva aggiunto che "il tema è l'adeguamento alle nuove norme".

Sollecitato dai deputati aveva aggiunto: "E' assolutamente tutto sotto controllo. Le opere sono sicure, Lo abbiamo già verificato".

Per quanto riguarda le gallerie, De Maria ha detto che "tutte sono in sicurezza, la manutenzione serve per dare loro più vita". Per l'adeguamento alle norme Ue, De Maria ha aggiunto: "entro il 2022 controlleremo tutte le 285 gallerie liguri".