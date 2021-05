Spezia travolge il Torino, festa salvezza

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Lo Spezia travolge il Torino e conquista la salvezza con un turno di anticipo. Una vittoria esaltante, una giornata di gioia celebrata davanti al presidente Platek che ha visto in campo un travolgente Nzola.

Al 19' arriva il primo gol: Saponara non sbaglia e ci riprova al 39' fermato però da Bremer. Il 2-0 arriva poco prima dell'intervallo: fallo di Bremer su Pobega, Nzola sul dischetto non sbaglia. Il Torino passa al 4-2-4 e Nzola al 49' si mangia il terzo gol. Un fallo di Ferrer porta sul dischetto Belotti che trasforma. Ma lo Spezia non ci sta e allunga al 75' con un gancio di Nzola, su punizione dalla sinistra di Marchizza.

Discorso salvezza chiuso all'85' con un gran colpo di testa di Erlic. (ANSA).