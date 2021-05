Genoa d'orgoglio, ma l'Atalanta è da Champions

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Atalanta super poi il Genoa tira fuori grinta e orgoglio e recupera recupera fino al 3-4 finale.

Ballardini scommette su Marchetti in porta, Onguene in difesa, in Rovella, Melegoni Ghiglione, Zajc e pure Cassata mentre davanti schiera Destro e Pjaca. Gasperini si affida a Zapata con Muriel in panchina. I primi 45' in campo c'è solo la Dea che segna al 9' con Zapata su assist di Malinovskyi. Al 27' sempre Zapata il cui gol è confortato dal Var. Al 44' Gosens fa tris. Nella ripresa Ballardini inserisce Caso, Pandev e Shomurodov e l'uzbeko va in gol sfruttando un pasticcio difensivo ma il gol è di quelli che pesano e piacciono. Ma l'Atalanta c'è e Pasalic cala il poker. Al 65' rigore per i rossoblu. Pandev non sbaglia, siamo sul 2-4. Ballardini lancia Eyango. A 6' dal termine in contropiede Shumorodov va in gol e sembra riaprire la partita.

Genoa perde ma con orgoglio. L'Atalanta festeggia (ANSA).