Droga: in coda per hashish in piazza della Vittoria a Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - La polizia locale ha stroncato uno smercio di hashish in piazza della Vittoria a Genova, dove per comprare da un diciottenne genovese e dal suo complice c'era addirittura la coda. Il via vai di giovani che, a ondate e a gruppetti, si recavano a confabulare con i due soggetti è stato notato da due agenti liberi dal servizio. I clienti si avvicinavano, chiedevano la quantità di hashish desiderata e l'uomo si recava poco distante, verso il basamento delle colonne dell'Arco della Vittoria, dove, con un bilancino di precisione poi ritrovato in loco, pesava la merce. Il ragazzo tornava quindi a consegnare. Il secondo soggetto, diciassettenne, ritirava il pagamento dai clienti. Il pusher è stato fermato con parte dello stupefacente e i soldi ancora in mano ed è ora ai domiciliari. Fermato anche il complice, successivamente denunciato a piede libero. Gli operatori hanno anche fermato un cliente, poi rivelatosi un quindicenne genovese, che aveva appena ottenuto un pezzetto di hashish in cambio di denaro.

Tutti i ragazzi presenti sono stati identificati. (ANSA).