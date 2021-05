Calcio: Ballardini "non so se resto al Genoa"

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Festeggia il Genoa, Davide Ballardini ha compiuto la missione di portare il Grifone alla salvezza: e con due giornate di anticipo. Merito del successo esterno sul Bologna, firmato da Zappacosta e Scamacca, e del ko del Benevento a Bergamo, che significa più 7 sul terzultimo posto a due giornate dalla fine e salvezza aritmetica.

Ballardini esalta i suoi ragazzi: "E' un grande risultato frutto della serietà e della qualità del gruppo, sempre disponibile. La salvezza è merito di tutti, del gruppo in primis". Anche del tecnico, che ha dato la scossa al Genoa dopo un inizio di stagione complicatissimo. Sul suo futuro Ballardini resta criptico: "Non so se resterò, devo parlare con il presidente".

Non festeggia Mihajlovic, che però ci tiene a sottolineare che anche il suo Bologna ha raggiunto l'obiettivo salvezza: "Non abbiamo mai sofferto e non era scontato. Si poteva fare meglio, ma anche peggio e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto". Sul ko interno Mihajlovic si appella alla sfortuna e ai difetti congeniti del suo Bologna: "Stasera ha vinto non la squadra che aveva più fame, ma quella che ha avuto più fortuna. Abbiamo avuto 5-6 palle gol nitide nel primo tempo e almeno un paio nella ripresa, ma non voleva entrare. Ma abbiamo perso tanto in questa stagione, perché 16 sconfitte sono tante. E molte sono state contraddistinte dal fatto che abbiamo fatto la partita senza segnare: segno che dei difetti ne abbiamo". Sinisa si consola con la notizia che la figlia Virginia lo renderà nonno: "Mi fa strano, perché quando ero piccolo i nonni mi sembravano vecchi. ma sono felice. Io sono giovane e sarò un nonno figo".

(ANSA).