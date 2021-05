Trentin angelo custode bimbi in bici per BicibuSauro

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Il campione europeo di ciclismo su strada 2019, vicecampione del mondo nel 2018, due Parigi-Tours e otto tappe nei grandi giri, di cui quattro al Tour de France Matteo Trentin, uno dei più forti ciclisti italiani su strada in attività, si è trasformato oggi in 'angelo custode' in bicicletta per l'8^ appuntamento del BicibuSauro, l'iniziativa che consiste nell'accompagnare in classe in bicicletta gli alunni della scuola primaria Nazario Sauro usando in sicurezza i percorsi ciclabili cittadini. Il corridore trentino, mescolandosi ad altri ciclisti volontari, ha scortato i bambini lungo il percorso. Partito stamani alle 8 da piazza Paolo da Novi il BicibuSauro ha percorso il controviale di corso Torino, via Rimassa, corso Marconi e corso Italia, fino a via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione. Qui i bambini hanno lasciato le loro bici nella rastrelliera davanti all'ingresso della scuola.

Trentin ha portato con sé i cartelli di salvaguardia delle persone che vanno in bicicletta promossi dall'associazione "Io rispetto il ciclista" e dalla Fondazione Michele Scarponi, intitolata al corridore marchigiano deceduto il il 22 aprile 2017 dopo essere stato investito in strada. "La partecipazione al Bicibus di un grande campione come Matteo Trentin - ha detto l'assessore a mobilità e transizione ecologica Matteo Campora - è un segnale importante del lavoro che le associazioni stanno portando avanti con l'Amministrazione per diffondere tra i genovesi di oggi e domani la cultura della mobilità dolce e di un modello di sviluppo più rispettoso dell'ambiente. Trasmettere ai più piccoli stili di vita sostenibili è il modo migliore per costruire cittadini più consapevoli e responsabili" (ANSA).