Sindaco Scajola annuncia Recovery Imperia, bando opere per 20mln

(ANSA) - IMPERIA, 10 MAG - Il Comune parteciperà a un bando del ministero dell'Interno con contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, con un pacchetto di undici opere pubbliche per un ammontare complessivo di circa 20 milioni, che è l'importo massimo previsto per un comune capoluogo di provincia. Lo ha annunciato, in serata il sindaco di Imperia Claudio Scajola durante una seduta straordinaria della Giunta che ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale dei Lavori Pubblici, poco prima del Consiglio comunale. Si tratta di quello che lo stesso Scajola ha già ribattezzato Recovery Imperia.

"Cinque saranno le linee di intervento - ha detto il primo cittadino -: scuola, sport, cultura, mobilità sostenibile e residenza pubblica. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 4 giugno". Nel dettaglio gli interventi prevedono la messa in sicurezza delle scuole di via Gibelli e la ristrutturazione dell'edificio di Piazza Ulisse Calvi, la ristrutturazione dei capannoni del Prino a uso sportivo, la ristrutturazione della palestra Maggi, la realizzazione di un'area dedicata agli sport all'aperto in zona San Lazzaro, la ristrutturazione del Polivalente, la riqualificazione dell'Ex Salso, il restauro delle aree del teatro Cavour escluse dai lavori in corso. E poi, la realizzazione di una rete ciclabile cittadina; un sistema di trasporto pubblico ecologico e intelligente lungo il percorso ciclo-pedonale e la riqualificazione delle cosiddette 'case parcheggio' di via Airenti, in località Piani. (ANSA).