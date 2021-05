Lavoro: Uil, 6.467 infortuni covid denunciati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Sono 6.467 i contagi covid sul lavoro segnalati all'Inail in Liguria da gennaio 2020 al 31 marzo 2021, di cui 21 con esito mortale. Le donne le più colpite dal mancato rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo evidenzia il segretario generale della Uil Liguria Mario Ghini nell'ambito della campagna del sindacato 'Zero morti sul lavoro'. Le professioni socio-sanitarie sono quelle maggiormente interessate dalle denunce di infortunio sul lavoro da covid: l'83,9% nell'ambito del settore salute ha riguardato infermieri. "Sono 4.475 le donne in Liguria che hanno subito un infortunio sul lavoro da covid-19, - spiega Ghini - gli uomini sono stati 1.992 in tutta in Liguria".

"Le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali con un'età media di 46 anni - ha detto Ghini - Tra le categorie più colpite le infermiere, le fisioterapiste, le operatrici sociosanitarie, le lavoratrici per i servizi personali e assimilati, i medici e le lavoratrici non qualificate nei servizi di istruzione e sanitari". Questa l'analisi dei dati Inail per classe d'età: fino a 34 anni i contagiati sul lavoro sono stati 755 a Genova, 122 a Imperia, 86 a La Spezia, 164 a Savona, 1.127 in Liguria. Da 35 a 49 anni: 1.365 a Genova, 279 a Imperia, 170 a la Spezia, 385 a Savona, per un totale di 2.199 in Liguria. Da 50 a 64 anni: 1.835 a Genova, 406 a Imperia, 300 a La Spezia, 465 a Savona, per un totale di 3.006 in Liguria.

Oltre i 64 anni di età: 88 a Genova, 22 a Imperia, 9 a La Spezia, 16 a Savona, per un totale di 135 in Liguria. Gli incidenti sul lavoro da covid con esito mortale sono stati 16 a Genova, 1 a Imperia, 3 a La Spezia e uno a Savona. (ANSA).