Covid: incidenza in Liguria 74 su 100mila, a 50 zona bianca

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - L'incidenza del covid in Liguria è di 74 casi ogni 100 mila abitanti a settimana, un tasso che si avvicina al limite in cui scatta la zona bianca, fissato a 50 ogni 100 mila. Lo ha sottolineato il presidente della Liguria Giovanni Toti "L'incidenza del virus scende in tutta la Regione - ha detto Toti - siamo in una fase discendente abbastanza importante".

"Per quanto riguarda proprio l'incidenza - spiega Toti - su 100mila abitanti a settimana è a quota 74 a livello regionale, con la Città metropolitana di Genova a 63, la provincia di Savona a 65, quella della Spezia a 88 e quella di Imperia a 83.

Ci stiamo avvicinando allo standard della zona bianca, fissato a 50. Senza sperare di raggiungerlo nei prossimi giorni, si tratta comunque di numeri beneaguranti in vista dell'estate". (ANSA).