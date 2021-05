Teatro, a Borgio Verezzi arriva Corto Maltese

"Gli assembramenti di questi giorni, francamente mi preoccupano. Non vorrei che una ripresa dei contagi comportasse una prosecuzione del coprifuoco: se in estate dovesse essere mantenuto, anche alle 23, per noi sarebbe impossibile mettere in scena gli spettacoli. Prima delle 21.30 non c'è il buio necessario". A dirlo è Stefano Delfino, direttore artistico del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Il 4 maggio, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede della Fondazione De Mari di Savona, è stato presentato intanto uno degli spettacoli che animerà la 55° edizione del Festival di Borgio e che nasce da una ormai consolidata collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Per la prima volta il palco verezzino ospiterà il personaggio di un fumetto d'autore: si tratta di Corto Maltese, creato dalla celebre matita di Hugo Pratt. Lo spettacolo sarà in prima nazionale il 6 e 7 agosto e verrà poi replicato il 13 agosto a Cervo.

"Corto Maltese e la ballata del mare salato" si basa su un libero adattamento realizzato da Igor Chierici dal romanzo a fumetti di Hugo Pratt.

"Sarà un connubio fra prosa e musica, eseguita dal vivo e che accompagnerà Corto e il pubblico attraverso i mari, con Rasputin e tutti i gli altri personaggi .- ha raccontato Chierici che ha firmato anche la regia con Luca Cicolella - I suoni delle marimba e delle percussioni africane muoveranno la narrazione al ritmo tribale delle popolazioni indigene, immergendo la storia nel cuore della vicenda; e i delicati fiati Shakuhachi e le arcate del violoncello accompagneranno le vicende dei protagonisti. L'idea registica è di rappresentare un racconto epico alla stregua di un film d'azione. Corto Maltese rivivrà le sue eroiche avventure senza perdere l'autenticità, con indosso l'immancabile cappello e il cappotto».

Alla conferenza stampa è anche intervenuta l'attrice Alessandra Ferrara vincitrice del Premio "Fondazione De Mari" per la sua partecipazione, lo scorso anno, allo spettacolo "Parlami d'amore Mariù". (ANSA).