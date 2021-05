Entella saluta B: Gozzi, Torneremo più forti, confermo tutti

(ANSA) - CHIAVARI, 02 MAG - E' arrivata la certezza della retrocessione matematica in Lega Pro con la sconfitta di ieri col Vicenza, ma la favola dell'Entella continua. Le parole del presidente Antonio Gozzi, in carica dal 2007 e capace di portare la sua squadra in sette anni dall'Eccellenza alla serie B, sono una garanzia: "Voltiamo pagina, ma si riparte con la squadra dirigenziale che ho scelto e cresciuto con cura e che è con me da moltissimo tempo. Ho dato fiducia a questi uomini e loro l'hanno sempre ripagata. Matteazzi, Superbi, Montali, Rosso, Volpe, Gerboni e i loro collaboratori sono la mia squadra e non la cambierei per nulla al mondo". Quella dell'Entella è stata un'annata storta, tre cambi in panchina (da Tedino a Vivarini fino a Volpe) e anche un pizzico di sfortuna nelle partite che potevano dare la svolta. "Dagli errori si deve trarre insegnamento e noi lo faremo cercando di capire dove abbiamo sbagliato. Lo faremo per ripartire ancora più forti, secondo il nostro modello". Sei campionati su otto in serie B, ecco il risultato di un Entella che si trovò in Lega Pro nel 2018 dopo una cadetteria poi rivoluzionata da alcuni club che poi fallirono. I liguri avrebbero meritato il ripescaggio e invece fecero un 'impresa vincendo comunque la Lega Pro nonostante furono costretti a lunghi mesi di stop perché la giustizia sportiva non rispondeva alle richieste di chiarezza dell'Entella.. (ANSA).