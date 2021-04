Vaccini: Ansaldi, in autunno 'immunità' gregge in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - "Penso e spero che le dosi di vaccino a nostra disposizione aumenteranno, quindi la Liguria verosimilmente in autunno potrà raggiungere l'obiettivo dell'immunità di gregge, ma dipende da quale sarà la curva di crescita della disponibilità di vaccino". Lo spiega il direttore Prevenzione dell'agenzia regionale della sanità Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sulla pandemia. "Da un punto di vista strettamente matematico per il covid si raggiungerà l'immunità di gregge quando avremo il 70% di copertura sull'intera popolazione", afferma Ansaldi.

Toti, provincia La Spezia vicina a zona bianca

La Spezia è la prima provincia ligure ad avvicinarsi ai 50 casi covid ogni 100 mila abitanti alla settimana corrispondenti alla zona bianca. Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Manca veramente un soffio affinché La Spezia raggiunga il limite della zona bianca tanto agognata, ovviamente non esiste la zona bianca provinciale nella normativa nazionale, ma è giusto per dare il senso dell'andamento della pandemia".

Palummeri,solo 2 morti covid ad aprile in rsa liguri

"Grazie alla vaccinazione la mortalità nelle rsa liguri si mantiene bassissima, nel mese di aprile ci sono stati solo due morti a causa del covid". Lo evidenzia il responsabile di Alisa per l'emergenza covid nelle rsa liguri Ernesto Palummeri. "Ormai da marzo la stragrande maggioranza sia degli ospiti sia degli operatori delle rsa liguri è stato vaccinato - ricorda -. La percentuale di vaccinati è tale da poter parlare di immunità di gregge, sfioriamo il 90% sia tra gli ospiti sia tra gli operatori sanitari". Ad aprile un solo focolaio covid è stato individuato nelle rsa liguri: in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Imperia con 5 persone positive tutte sintomatiche.

Incidenza a 114 casi ogni 100 mila abitanti, Rt a 0,8

"Da tre settimane l'incidenza del covid è in calo in Liguria, l'incidenza cumulativa regionale è di 114 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana, la metà rispetto al picco della terza ondata". Lo rimarca Filippo Ansaldi. "Il quadro in miglioramento indica una ridotta circolazione del virus, abbiamo un indice Rt di 0,8 con uno scenario di rischio tipico della zona gialla", continua. I posti letto di terapia intensiva occupati in Liguria scendono al 29% sotto la soglia di rischio del 30%, quelli di media intensità al 28% molto sotto la soglia di rischio del 40%. Grazie alla vaccinazione l'incidenza del covid sugli over 80 ad aprile in Liguria è crollata del 45% rispetto al mese precedente.