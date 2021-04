Liguria, nasce Consorzio tutela produzioni Dop e Igp

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - "Grazie all'impegno dei produttori nella messa a sistema di competenze e di filiere è nato il primo Consorzio di tutela per la Liguria del vino capace di valorizzare le produzioni liguri DOP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e l'IGP Liguria di Levante". Lo scrive in una nota il vice presidente e assessore all'Agricoltura, Marketing e Promozione Territoriale Alessandro Piana.

"Una notizia di grande portata, caratterizzata dall'obiettivo di divulgare un'immagine specifica e concreta del territorio che trasmetta i valori, le tradizioni, i terroir (ovvero il rapporto che lega un vitigno al microclima e alle caratteristiche minerali del suolo in cui è coltivato, ndr) e le tecniche di vinificazione capaci di renderci unici e riconoscibili anche dal profilo della ricettività esperienziale. Il Consorzio - sottolinea Piana - è dunque volto a stimolare la conoscenza globale delle nostre eccellenze enoiche di altissima qualità.

Allo stesso tempo è indice di quella necessità di rinnovamento utile a favorire una adeguata percezione dei consumatori e di un mercato internazionale sempre più attento all'heritage culturale e alla provenienza dei prodotti". (ANSA).