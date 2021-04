Vaccini: in Liguria altre 50 farmacie nel circuito vaccinale

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - "Per aumentare la capacità vaccinale dal 3 maggio entreranno altre 50 farmacie nel circuito vaccinale" della Liguria. "Da 52 farmacie che siamo diventeremo 102-105, con una proiezione vaccinale di circa 6mila vaccini a settimana a regime, per poi aumentare ulteriormente per fine maggio. L'accordo è quello di arrivare a una potenza vaccinale di 15-20mila vaccini a settimana. Le farmacie sono pronte è ovvio che ci sia bisogno di un po' di rodaggio". Lo ha annunciato il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello nel punto stampa quotidiano sull'epidemia covid nella sede della Regione, dopo aver presentato l'intesa per somministrare anche nelle farmacie i tamponi antigenici rapidi in Liguria. (ANSA).