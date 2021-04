Casa a fuoco, due in salvo

I vigili del fuoco di Chiavari hanno salvato due persone, di cui una disabile, coinvolti nell'incendio della loro abitazione. Il rogo è scoppiato ieri sera in località Frisolino, nel comune di Né per cause ancora in via di accertamento. L'intervento dei pompieri ha consentito alla coppia di essere portata fuori dalla casa prima che le fiamme coinvolgessero tutta la struttura. I danni sono ingenti.