25 Aprile: a Chiavari Parco Memoria per ebrei deportati

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Primo passo a Chiavari per la realizzazione del Parco della Memoria che ricorda gli ebrei del Tigullio deportati. Questa mattina i primi 12 alberi dei 46 previsti sono stati piantumati accanto alle nuove dune erbose realizzate sul lungomare, a ridosso dell'ingresso del porto turistico Luigi Gatti. Ogni albero avrà il nome di un ebreo residente o domiciliato nel Tigullio, vittima della Shoah tra il 1943 e il 1945.

L'iniziativa, "La memoria ha bisogno di radici" è di Anpi Chiavari e del Comune che ha voluto proporla in occasione della giornata mondiale della Terra e nell'ambito delle celebrazioni del 25 aprile.

"Quando abbiamo proposto al sindaco il nostro progetto - ha detto la presidente di Anpi Chiavari Maria Grazia Daniele - abbiamo chiesto che fosse un parco vivo frequentato da giovani per tramandare la memoria".

"Cambiamo il volto di una porzione di città e lo dedichiamo a qualcosa di grande - ha ribadito la vicesindaca di Chiavari Silvia Stanig - una memoria come frutto da dedicare agli altri".

Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato autorità, alcuni parenti delle vittime, Ariel Dello Strologo, della comunità ebraica di Genova, il giornalista Bruno Gambarotta e alcuni studenti delle scuole Marconi- Delpino e Luzzati, sono stati letti i nomi a cui gli alberi sono stati dedicati tra cui la bimba Nella Atias il cui albero è stato piantato durante l'evento. (ANSA).