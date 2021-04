Ponte Genova: in parco Memoria opera realizzata da studenti

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un'opera d'arte permanente per fissare nel tempo il ricordo della tragedia del ponte Morandi e un'opera temporanea, ogni anno, per ribadire la necessità della memoria. A realizzarle saranno gli studenti dell'Accademia ligustica di Belle Arti di Genova coinvolti nella progettazione degli spazi del futuro parco sotto il viadotto Polcevera grazie a un bando di concorso. "L'idea nasce dall'esigenza di stimolare la riflessione sui tragici fatti dell'agosto 2018 e di tenere viva la memoria di quella che per Genova è stata una pagina nera di portata epocale" hanno spiegato Maria Tina e Stefano Giordano, consiglieri comunali del M5s che martedì scorso hanno presentato la mozione che ha gettato le basi del bando di concorso.

Alla presentazione anche la presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egle Possetti: "Il tema della memoria è imprescindibile affinché si possano gettare le basi per un futuro migliore - ha affermato - non è retorica, ma una vivida speranza perché, purtroppo, ben sappiamo che conoscere il passato a volte non è sufficiente, l'umanità non è indenne dal ricadere nelle medesime trappole, la grande forza di questo lavoro sarà il fatto che sia affidato ai ragazzi".

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha ribadito che "sarà importante riuscire a posare la prima pietra del memoriale delle vittime il prossimo 14 agosto, la grande incognita è legata alla liberazione degli spazi dai reperti utili alla procura ma anche se non dovessimo avere il capannone sgomberato per tempo lavoreremo a un project planning che ci consenta di procedere con i lavori in parallelo, vedere che il 14 agosto si incomincia davvero a vedere qualcosa di costruito sotto il ponte sarebbe un segnale importante per i familiari delle vittime ma anche per tutta la città".

Il presidente dell'Accademia ligustica, l'ex sindaco Giuseppe Pericu, ha aggiunto: "Questa iniziativa è assai positiva per la modalità prevista, ovvero perché prevede che ogni anno sia inserita una nuova opera nel parco, questo rappresenta un modo di ricordare nel tempo anche attraverso la didattica che qui si svolge". Nella giuria che stabilirà l'opera vincitrice ci saranno anche alcuni rappresentanti del comitato dei familiari delle vittime del ponte Morandi. (ANSA).