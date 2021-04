Esce di prigione dopo 10 anni e spaccia coca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Esce di prigione dopo 10 anni e si mette a spacciare cocaina. L'uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato arrestato alla Spezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pusher è stato notato ieri pomeriggio alla fermata dei bus dei giardini pubblici, mentre provava ad avvicinare alcuni passanti per offrirgli sostanza stupefacente. Vista la polizia locale, ha cercato di scappare salendo su un autobus ma è stato fermato e siccome non aveva documenti è stato portato al Comando dei vigili urbani. Durante la perquisizione l'uomo, dopo aver spintonato i vigili, ha inghiottito alcune dosi di sostanza stupefacente che teneva nascoste in bocca. Accompagnato al Pronto Soccorso e sottoposto a terapia ha espulso diverse dosi di cocaina. L'uomo è stato arrestato. (ANSA).