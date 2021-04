Covid: Branco a tifosi Genoa, sono guarito e torno a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Ha lasciato, ormai da giorni, l'ospedale dopo due settimane di ricovero per Covid, compresa la terapia intensiva (dove era intubato), e ha voluto inviare un messaggio ai tifosi del Genoa il campione del mondo brasiliano Claudio Branco.

In un video su Genoa Channel, il canale tematico della società rossoblù, Branco, protagonista nel Genoa di Bagnoli della stagione '90/'91, ha ringraziato i supporters rossoblù e ha lanciato un messaggio: "sto bene e tra poco sarò a Genova per mangiare i mandilli (un tipo di pasta ndr) al pesto" ha detto l'ex terzino sinistro, attuale dirigente responsabile delle nazionali giovanili del suo paese.

A Branco ha risposto l'attuale tecnico Davide Ballardini che lo ha invitato al centro Sportivo anche per insegnare ai suoi giocatori "a battere le punizioni", specialità del giocatore che vinse il Mondiale del 1994 con il Brasile, a spese dell'Italia nella finale di Pasadena. (ANSA).