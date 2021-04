Samp: Ferrero 'presto mi vedrò con Ranieri'

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Si parla di miei incontri con nuovi allenatori, manager e assortiti. Ma io non ho incontrato nessuno". Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, interpellato dall'ANSA, ci tiene a precisare la situazione del club. "Abbiamo Ranieri, con il quale mi vedrò presto, e ora ci aspettano 3 gare in una settimana - dice Ferrero - Non riusciranno a distrarci dai nostri obbiettivi: pensiamo solo alla vittoria, a migliorare ancora la nostra classifica" (ANSA).