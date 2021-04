A fuoco appartamento centro storico Genova, anziano ferito

Un uomo è rimasto ustionato nell'incendio della sua abitazione nel centro storico di Genova, in via delle Grazie. L'uomo, di 76 anni, avrebbe riportato lesioni a un braccio ed è stato portato in ospedale per le cure.

Secondo le prime informazioni da verificare l'anziano si sarebbe addormentato lasciando un fuoco acceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.