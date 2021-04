Fi: Bagnasco, rivediamo assetti Liguria a partire da Spezia

"Stiamo rivedendo gli assetti in Liguria. Stiamo partendo da Spezia dove ci sono dinamiche un po' particolari, bisogna riprendere il filo conduttore a Genova e a Savona e non è a caso la presenza del sottosegretario Giorgio Mulé anche per fare una sintesi di Forza Italia oggi cosa rappresenta e come è inquadrata all'interno della coalizione. Forza Italia oggi è al governo e deve essere rappresentato nella maniera giusta, ma non solamente per un discorso di posti che poco importa, ma soprattutto per un discorso di classe dirigente. Forza Italia dove amministra, amministra bene con dei sindaci che hanno forte capacità amministrative, possiamo vederlo dove hanno stravinto le elezioni. Dove ci siamo riusciamo a governare bene, però bisogna esserci". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria Carlo Bagnasco, nel corso di un incontro stampa a Genova con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè.

"Su Spezia si stanno facendo delle valutazioni, in questo momento non siamo rappresentati dal punto di vista di consiglio comunale, ma secondo me nelle prossime ore ci potrebbe essere qualche novità", ha spiegato. "Sono successe delle frizioni forti, un sindaco non ha voluto far parte di un 'progetto politico' e non dare giusta rappresentanza a Forza Italia, e quindi è successa una spaccatura - ha concluso -. Nelle prossime ore mi incontrerò anche con i miei colleghi di Fratelli d'Italia e poi eventualmente con la Lega". (ANSA).