Covid: Toti, riaprire basandosi su ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Riaprire il Paese basandosi sulle ospedalizzazioni nei singoli territori. E' la proposta del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani ad 'Agorà' su Rai 3 per "dare un metodo e un calendario per le riaperture".

"Adesso che abbiamo i vaccini è chiaro che la circolazione del virus fa danni diversi nei territori, perché non passiamo all'indice Rt sulle ospedalizzazioni invece che sulla circolazione del virus? - afferma Toti - Una volta se circolavano cento casi su 100 mila abitanti, in ospedale ci finiva un certo numero di persone, oggi che stiamo vaccinando gli ottantenni e i fragili ce ne finisce un numero minore".

(ANSA).