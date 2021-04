Marco sogna e il Porto Antico diventa la casa di Supermario

"Negli occhi di mio figlio ho visto una felicità pari a quella che ha avuto dopo il trapianto del rene, che per lui è stata una forma di liberazione". Giuseppe Cirillo descrive così la luce che ha visto negli occhi del figlio Marco, 6 anni, che questa mattina, grazie a Make-a-Wish Italia la onlus genovese che trasforma in realtà i sogni dei bambini malati, ha realizzato il suo desiderio: partecipare a una delle avventure di Supermario, il suo super eroe. Marco, bambino calabrese, della provincia di Vibo Valentia di sei anni che soffre di aplasia midollare, è stato portato a sorpresa al Porto Antico di Genova, trasformato in una sorta di parco a tema, dove ha potuto partecipare, insieme al fratello Salvo, 8 anni, in compagnia dello storico amico di Supermario Luigi e di Yoshi, a giochi e avventure culminate con il salvataggio della Principessa Peach e il giro sulla grande ruota panoramica, per vedere dall'alto la città che lo ha ospitato in questi anni.

"Adesso, dopo 4 anni possiamo tornare a casa - dice la mamma, Graziella Abruzzese - e ci torniamo felici per le cure al Gaslini e per questa festa".

"A segnalarci la richiesta di Marco è stato il fratello che ci ha scritto una letterina - spiega Sune Frontani, presidente di Make-A-Wish Italia - noi ci siamo messi subito al lavoro. Noi facciamo una sorta di terapia complementare alle cure mediche, in 14 anni abbiamo realizzato quasi 2500 desideri e in tempi non Covid ne riusciamo a realizzare circa 250 ogni anno in tutta Italia". (ANSA).