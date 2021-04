Ristoratore Genova, apro non per protesta ma per bisogno

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Qualche ristorante ha aperto ma non si è comunque verificato il "boom" di San Valentino, quando a Genova erano stati in molti a scegliere la disobbedienza. Il giorno dopo la protesta e gli scontri davanti a Montecitorio c'è chi accoglie l'invito lanciato da alcune associazioni. "Ho il cancello aperto, se qualcuno entra e chiede di mangiare dico: perché no - spiega Simone Burlando del ristorante Tannina wine pub, in corso Torino - non è una protesta, ma è il bisogno di lavorare nessuno mi può impedire di farlo se rispetto le norme anticovid". Burlando, nell'ora di pranzo, ha avuto diverse ordinazioni da asporto e ha servito un cliente seduto al tavolo.

Sulla stessa lunghezza d'onda Fabio Condidorio della Locanda in Centro, di Via Fiasella che fa servizio mensa e che ha ricevuto una multa dalla polizia locale per aver servito anche persone non convenzionate. "Da ieri apro a pranzo e a cena - spiega - perché siamo arrivati a un punto che non riusciamo più a sostenere le spese, aiuti non ne arrivano e se devo morire lo faccio sul campo, e non sul divano di casa". (ANSA).