Carige: Fondo interbancario avvia vendita quota di controllo

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) e lo Schema volontario hanno incaricato Deutsche bank come advisor finanziario per la gestione del processo di cessione della partecipazione detenuta in Banca Carige. Lo si legge in una nota del Fitd.

Fitd, che da tempo preparava l'uscita dal capitale della banca ligure, e Schema volontario insieme detengono circa l'80% delle quote di Carige e, dopo la vendita, comunque "proseguiranno nel loro impegno al sostengo di Banca Carige, al fine di valorizzare al meglio le potenzialità della stessa".

Il Fondo interbancario aggiunge che "per le specifiche attività legali, industriali e finanziarie previste nel contesto dell'operazione saranno coinvolti lo studio legale Bonelli Erede, Prometeia e Kpmg". (ANSA).