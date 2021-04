Iniziata pesca acciughe e sardine

Oltre 500 casse di acciughe, 100 casse di sardine e 100 casse di palamite. Inizia con il botto la nuova stagione di pesca alla lampara da parte di 5 pescherecci in Liguria (Aquila Imperatrice, Squalo di Genova, Futura e Nina di La Spezia e Lupa di Sestri Levante), che dopo alcune sere di prove questa mattina hanno sbarcato circa 40 quintali di acciughe vendute in poche ore nelle pescherie a 13 euro al kg, poi 800 kg di sardine vendute a 5 euro e infine le cento casse di palamite subito ritirate dalla società "Mare Mosso" di Casarza Ligure che ha iniziato il processo di marinatura attraverso una moderna macchina giunta dagli Stati Uniti.

A partire da martedì entreranno in armamento le lampare più grandi presenti in Liguria e Toscana per la seconda stagione in piena pandemia e con tante difficoltà di distanziamento a bordo e di utilizzo delle mascherine durante le ore lavorative .