Covid: Toti, su Ponente ligure decisione nel pomeriggio

(ANSA) - TAGGIA, 01 APR - "Le notizie le daremo nel pomeriggio dopo aver fatto le ultime analisi dei dati epidemiologici. A breve incontreremo i principali protagonisti del sistema sanitario assieme al direttore generale Falco e ai suoi collaboratori per una verifica della pressione ospedaliera.

Nel pomeriggio ci confronteremo con i sindaci e con la task force di Alisa e prenderemo le decisioni". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che stamani ha visitato l'hub vaccinale allestito nella nuova stazione ferroviaria di Taggia (Imperia), in merito alla possibilità che le province di Imperia e Savona diventino zona rossa a causa dell'alto numero di contagi. "Savona, ma anche Imperia ha una curva, che ci piace poco dal punto di vista della crescita dei contagi - ha affermato Toti -. Due province che risentono dei territori italiani attorno a noi, rossi e penetrati dal Covid, ma anche della Francia che come avete sentito da Macron, ieri, sera non sta vivendo un buon momento".

"Finora la pressione nei nostri ospedali è sotto controllo, non ci sono particolari preoccupazioni - ha aggiunto -. Vorremmo evitarle nel futuro e quindi prendere alcune misure, che ci aiutino anche a portare avanti la campagna vaccinale che va avanti di buona lena. Siamo intorno ai 12mla vaccini al giorno e ci avviciniamo a quei 13mila vaccini al giorno chiesti dal commissario straordinario Figliuolo, con cui mi sono sentito anche ieri. La provincia di Imperia è una di quelle partite più di slancio con frontalieri e ultraottantenni e sarà una di quelle che chiuderemo prima e questa installazione certo ci aiuta". (ANSA).