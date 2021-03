Maxi-hub Genova, a regime 2 mila vaccinati al giorno

Sopralluogo oggi del governatore ligure Giovanni Toti e dei vertici di Asl 3 genovese nel maxi-hub per le vaccinazioni allestito nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. Da lunedì 29 l'hub della Fiera vaccinerà circa 1500 persone al giorno che diventeranno 2mila a regime dal 1° aprile. La regia dell'hub, che sarà catena di montaggio delle vaccinazioni di massa, è affidata ad Asl3 e a Giacomo Zappa, responsabile medico dell'hub vaccinale, che ha già organizzato la Covid-boat, la nave ormeggiata in porto a Genova che nel pieno dell'epidemia aveva accolto pazienti Covid in quarantena. Nell'hub sono state organizzate una trentina di cabine modulari per la vaccinazione. Verrà assicurato l'approvvigionamento quotidiano dei vaccini freeze dai super congelatori centralizzati ma nell'hub c'è una zona destinata allo scongelamento e al mescolamento dei vaccini. Verranno somministrate dosi di AstraZeneca per utenti 70-79enni e dosi Pfizer-Moderna destinate a pazienti ultrafragili. Perché la macchina corra il più velocemente possibile coloro che hanno diritto a essere vaccinati dovranno arrivare con tutta la documentazione compilata, la prenotazione, un abbigliamento che consenta di scoprire facilmente la spalla "e una penna, perché non possiamo pensare a una cross contamination per lo scambio delle penne - ha detto Zappa - Se tutti questi parametri verranno rispettati ognuno resterà nell'hub dal momento dell'arrivo alla partenza circa 30 minuti". In tutto saranno impiegati 60 unità di personale sanitario su due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, volontari della protezione civile e dell'ordine di Malta. (ANSA).