Serie A: Juve sconfitta in casa dal Benevento

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Pippo Inzaghi dà un dispiacere alla sua Juventus battendola allo Stadium per 1-0 in uno degli incontri delle 15 della 28/a giornata di serie A. E' un gol di Gaich al 24' a dare la vittoria e tre punti d'oro per la salvezza al Benevento, mentre i bianconeri restano terzi a 55 punti, raggiunti ora anche dall'Atalanta vittoriosa a Verona. La Lazio va a vincere a Udine con una rete di Marusic al 37' pt e avvicina la coppia Roma-Napoli, protagonista del posticipo serale. La Samp batte 1-0 il Torino con una rete di Candreva al 25' pt e lascia nei guai i granata quart'ultimi in classifica.

(ANSA).