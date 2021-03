Calcio: allo Spezia la sfida salvezza, 2-1 al Cagliari

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Lo Spezia ha fatto sua la sfida salvezza con il Cagliari. Allo stadio Alberto Picco ha battuto i sardi 2-1 in una partita tirata fino all'ultimo minuto ed oltre.

Nel recupero, infatti, l'intervento del VAR ha annullato per fuorigioco il gol di Joao Pedro che aveva permesso al Cagliari di pareggiare. Chiuso sullo 0-0 il primo tempo, Piccoli e Maggiore hanno portato lo Spezia sul 2-0. La rete di Gaston Pereiro a 7' dal termine ha riaperto l'incontro, ma l'assedio finale del Cagliari non è andato oltre, anche grazie ad alcuni ottimi interventi del portiere spezzino Zoet. I liguri salgono a 29 punti e agganciano momentaneamente la Fiorentina, mentre il Cagliari resta terz'ultimo con 22. (ANSA).