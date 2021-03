Pellè illude il Parma, Scamacca fa volare il Genoa

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Tre punti preziosi per il Genoa di Ballardini che batte in rimonta il Parma. Finisce 2-1 al Tardini l'anticipo della 28/a giornata della Serie A: un gol-gioiello in rovesciata di Pellè (16' pt) illude la squadra di D'Aversa, che subisce però la rimonta dei liguri nella ripresa. Vincente la mossa di Ballardini che manda in campo Scamacca che trova prima il pareggio (5' st) e poi ribalta il match con una doppietta (24' st). Un passo avanti nella corsa salvezza per il Genoa, che ritrova la vittoria che mancava da sei partite. Il Parma sempre nei guai resta al penultimo posto in classifica. (ANSA).