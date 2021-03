Calcio: Sampdoria, Audero rinnova fino al 2026

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato la società blucerchiata con una nota sul sito. 103 presenze in maglia doriana, il precedente legame con la Sampdoria era fino al 2023. L'estremo difensore è l'ultimo rinnovo di una luna lista: in precedenza era toccato a Verre, Colley, Ekdal, Yoshida e Augello. Presto si attende l'annuncio di Manolo Gabbiadini fino al 2026 e del difensore Alex Ferrari fino al 2025. Una volta raggiunta la quota 40 punti - priorità di tutti - ci sarà l'incontro con Claudio Ranieri per valutare la sua posizione per il proseguimento del rapporto e con Fabio Quagliarella, anche lui in scadenza il 30 giugno 2021 . (ANSA).