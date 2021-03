Opposizioni Liguria, vietare a personale no vax cura fragili

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Vietare al personale sanitario no-vax l'acceso ai reparti ospedalieri con i pazienti fragili, che rischiano gravi conseguenze a causa del covid. E' la proposta di legge depositata dal gruppo Pd e sottoscritta da M5S, Linea Condivisa e Lista Sansa, nel Consiglio regionale della Liguria sulla scia di quanto dichiarato dal presidente della Regione Giovanni Toti circa "la possibilità di utilizzare in mansioni diverse da quelle che hanno i sanitari che non si vaccinano". Una proposta di legge che quindi potrebbe ottenere una larga maggioranza nel Consiglio regionale ligure.

"Il 15% di operatori sanitari non vaccinati, dichiarato da Toti in queste ore, impongono azioni rapide anche da parte della Regione, che a gennaio aveva dichiarato invece un'adesione molto alta negli ospedali liguri", commenta il capogruppo Pd Luca Garibaldi. (ANSA).