Aeroporto Genova: dal primo giugno volo Wizz Air su Tirana

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Il prossimo primo giugno prenderà il via il nuovo volo Genova-Tirana di Wizz Air. Il collegamento sarà attivo due volte alla settimana, il martedì e il sabato, e verrà operato sia nella stagione estiva sia in quella invernale.

Wizz Air ha avviato la sua attività nel maggio 2004. Nel 2015, in occasione del suo undicesimo anniversario, la compagnia ha annunciato un ringiovanimento completo del brand, con nuovi servizi e una nuova livrea, posizionandosi tra le migliori compagnie aeree in Europa. Oggi ha una flotta di 137 aeromobili con un'età media di poco superiore ai 5 anni, e offre più di 900 rotte, in particolare da e per i Paesi del centro ed Est Europa.

Lo comunica l'aeroporto di Genova.

"Siamo estremamente felici di poter annunciare l'arrivo a Genova di Wizz Air, una delle compagnie aeree più importanti a livello europeo. - commenta Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova - Il collegamento consentirà di volare tra Genova e Tirana ai tanti cittadini albanesi residenti nel Nord Ovest, ma anche alle aziende con interessi nel paese balcanico e ai turisti che sempre di più visitano l'Albania per il suo mare e per le sue bellezze storiche e naturalistiche. Speriamo che questo sia il primo passo di una lunga e proficua collaborazione che in un prossimo futuro possa portare nuove rotte Wizz Air nel nostro scalo". (ANSA).