Calcio: un altro positivo allo Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 MAR - Un altro calciatore dello Spezia è risultato positivo al coronavirus a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato ieri. La società, che non ha comunicato l'identità del giocatore, in una nota spiega che "il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario". Si tratta del secondo giocatore della squadra ligure positivo al virus: la scorsa settimana analoghi esami avevano evidenziato la positività del portiere Ivan Provedel. (ANSA).